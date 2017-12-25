Собянин прибыл к месту трагедии на Славянском бульваре в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин прибыли на Славянский бульвар, где автобус съехал в подземный переход и совершил наезд на пешеходов. Мэр осмотрел место ЧП, после чего направился в сторону оперативного штаба.

Столичный градоначальник дал поручение провести проверку всего автобусного парка, передает РИА Новости.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что власти столицы оказывают срочную помощь пострадавшим на западе столицы, где автобус въехал в подземный переход. "Оказываем срочную помощь. Сочувствую родным и близким погибших", — написал Собянин в Twitter.

Как сообщалось, водитель автобуса, который въехал в толпу людей на Славянском бульваре в Москве, задержан. По данным ГУ МВД, автобус въехал в толпу людей из-за того, что водитель не справился с управлением.



