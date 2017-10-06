СКР рассматривает несколько причин аварии с участием автобуса и поезда в Покрове

Следственный комитет РФ рассматривает несколько причин аварии с участием пассажирского автобуса и поезда на переезде в районе железнодорожной станции города Покров Владимирской области.

По информации старшего помощника руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СКР Елены Марковской, рассматриваются версии: нарушение сотрудниками железной дороги правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и нарушение со стороны водителя автобуса правил дорожного движения при переезде железнодорожных путей.

По данным СКР, в результате аварии погибли 16 человек. Всего в автобусе с казахстанскими номерами находились 57 человек.

Сломавшийся автобус в пятницу ранним утром застрял на железнодорожном переезде перед приближающимся поездом Санкт-Петербург - Нижний Новгород. 34 пассажира автобуса успели выскочить.

По некоторым данным, в автобусе находились граждане Узбекистана, в том числе маленькие дети.

К разбирательству подключились РЖД и Минтранс. СКР возбудил уголовное дело.