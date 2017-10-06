В ДТП во Владимирской области погибли иностранцы

Появились подробности о дорожно-транспортном происшествии во Владимирской области и о погибших людях. По последним данным, погиб 21 человек - граждане Узбекистана и Казахстана.

Из сообщения МЧС известно, что в 3:39 6 октября на пассажирский автобус "Mercedes" с госномерами Казахстана на железнодорожный переезд на станции Покров Петушинского района наехал поезд маршрута Санкт-Петербург - Нижний Новгород. Установлено, что автобус сломался и застрял на переезде из-за поломки.

Автобус с пассажирами сломался в тот момент, когда находился на путях на запрещающий сигнал светофора. Дежурный по переезду сообщила машинисту поезда о ЧП. Машинист успел снизить скорость, но столкновения избежать не удалось.

По данным полиции, 34 человека до момента ДТП успели выбежать из автобуса. 21 человек погиб. Пять человек, в том числе двое детей пострадали. Всего в салоне находились 57 человек: 55 граждан Узбекистана и два водителя из Казахстана.

Погибли три ребенка.

Сейчас поезда идут по одному пути. Задерживается несколько составов: "Ласточка" Нижний Новгород - Москва и пассажирский поезд №91 Северобайкальск - Москва.

















Фото с сайта МЧС Владимирской области