Врачи пытаются спасти малышей, пострадавших в ДТП под Владимиром

Врачи во Владимире в настоящий момент пытаются спасти жизнь двух малышей, которые пострадали в аварии с участием автобуса и поезда.

Об этом в пятницу, 6 октября, сообщила губернатор области Светлана Орлова, которая отметила, что дети двух и трех лет доставлены в больницу с черепно-мозговыми травмами. Медики делают все возможное, чтобы дети поправились как можно скорее.

Как уточняет РИА "Новости", еще двое пострадавших находятся в медицинском учреждении в Петушках, одного было решено транспортировать во Владимир, а еще один человек получил необходимую помощь и отправился домой.