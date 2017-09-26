В ДТП в Краснодарском крае погибли люди из Нижегородской области

В Краснодарском крае в результате дорожно-транспортного происшествия с участием экскурсионного автобуса погибли семь человек.

Автобус с путешественниками возвращался из Адлера в Нижний Новгород с экскурсии, организованной Нижегородской епархией, - сообщает ТАСС.

Авария произошла на трассе М-4 "Дон" в районе поселка Молькино недалеко от Горячего Ключа По данным МВД, экскурсионный автобус "Кинг лонг", который следовал из Адлера в Нижний Новгород, столкнулся с припаркованным в попутном направлении грузовым автомобилем. На месте происшествия погибли шесть человек. Пострадавших госпитализировали. Еще один человек скончался в приемном покое. В ЦГБ г. Горячий Ключ сейчас находятся 10 человек. Психологи МЧС направлены в больницы к пострадавшим . Всего в автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя.

По предварительным данным, водитель автобуса мог заснуть за рулем.