Психологи МЧС направлены в больницы к пострадавшим в ДТП с автобусом на Кубани, где погибли семь (последний скончался минувшей ночью в приемном отделении) человек из 29 находящихся в экскурсионном автобусе.



Как сообщили ТАСС в краевой больнице Кубани, четверо пострадавших находятся в операционной, двое — в реанимации, еще четверо — в отделении. Два вертолета Ми-8 с медицинскими модулями готовы к перевозке пострадавших.

Авария с экскурсионным автобусом на трассе М-4 «Дон» произошло около 01:00 мск в районе города Горячий Ключ: столкнулись автобус King Long, следовавший из Адлера в Нижний Новгород, и грузовик Man.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю открыло «горячую линию»: 88612686440.



