Экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко сделал сенсационное заявление о том, что ополченцы Донбасса якобы собирались сбить самолет российской авиакомпании «Аэрофлот».

Наливайченко настаивает на том, что об этом было известно спецслужбам Украины еще в 2014 году. По его словам, ополченцы самопровозглашенной ДНР якобы хотели подставить власти Украины и развязать руки Москве для начала ведения полномасштабной войны на Донбассе, отмечает «Российский Диалог».

На «спасшемся» российском лайнере должны были лететь 157 пассажиров На борту сбитого малайзийского «Боинга» находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Каждая из сторон конфликта на востоке Украины отрицает свою причастность к крушению иностранного лайнера. Международная следственная комиссия по расследованию авиакатастрофы пришла к выводу о том, что что самолёт был сбит ракетой ЗРК «Бук», доставленной с территории России.

Наливайченко призывает следственную группу использовать данные украинских спецслужб для предъявления обвинения в организации несостоявшегося теракта.



