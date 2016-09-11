Журналисты узнали, от кого полковник Захарченко получил миллионы

Источники, близкие к следствию по делу полковника Дмитрия Захарченко, сообщили изданию "Коммерсант" о происхождении денег в квартире сестры арестованного накануне врио начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД РФ.

По свидетельству источников, 125 млн долларов и 2 млн евро Захарченко мог получить от бывшего финансового директора "Нота-Банка" Галины Марчуковой. На судебном заседании Захарченко свою связь с делом о хищениях в банке отрицал и заявил, что никогда не был в квартире, где при обыске нашли деньги.

Ранее суд отправил Захарченко под арест сроком на два месяца. Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил СМИ, что следствие будет устанавливать происхождение найденных у Захарченко денег - эквивалента более 8 млрд рублей.