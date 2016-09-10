Опубликованы фотографии найденного у полковника Захарченко

Опубликованы фотографии изъятой у врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Дмитрия Захарченко валюты при обыске в одной из квартир. Общая стоимость достигает 8 миллиардов рублей.

Источник "Коммерсантъ" в правоохранительных органах подтвердил, что эти деньги — часть средств, похищенных в ПАО «Нота-банк». По предварительным данным, они были переданы на хранение высокопоставленному полицейскому одной из фигуранток банковского дела — экс-финансовым директором Галиной Марчуковой.

Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы в субботу арестовал до 8 ноября врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко. Дмитрий Захарченко своей вины не признает и свою причастность к изъятым у него деньгам отрицает.



