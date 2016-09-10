Полковник Захарченко: эти деньги не имеют ко мне никакого отношения

Задержанный заместитель начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко своей вины не признает и свое причастие к изъятым у него деньгам отрицает.

Захарченко заявил следователям, что изъятые у него при обыске денежные суммы, эквивалентные 8 миллиардам рублей, по факту ему не принадлежат. Полковник утверждает, что в данной квартире он не был и никаких взяток не брал.

Задержанный все обвинения считает неясными, а доказательную базу следствия – ничтожной - и просит суд мерой пресечения избрать ему домашний арест на квартире родственницы, где видеонаблюдение повсюду, даже в туалете.