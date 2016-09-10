Полковник Захарченко помог сбежать экс-главе «Вымпелкома»

Арестованный сегодня по подозрению в коррупции замначальника антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко способствовал бегству от следствия экс-главы «Вымпелкома» Михаила Слободина.

Было установлено, что Захарченко сообщил Слободину о том, что в отношении него проводится оперативная разработка по делу о взятках в Республике Коми. После этого Слободин спешно покинул территорию России, сообщают СМИ.

Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы в субботу арестовал до 8 ноября врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко. Полковника обвиняют по трем статьям УК РФ.

В ходе обыска в квартире Дмитрия Захарченко сотрудники полиции обнаружили валюту, общая стоимость которой достигает 8 миллиардов рублей.

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