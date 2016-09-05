Сегодня в рамках расследования уголовного дела о даче взяток в особо крупном размере экс-чиновникам Коми в офисе «Реновы» прошли обыски. Фигурантами дела стали три топ-менеджера, двое задержаны.

Это Евгений Ольховик и Борис Вайнзихер, руководившие компанией «Т Плюс» в разные годы ее существования. Местонахождение третьего фигуранта дела, гендиректора «ВымпелКома» Михаила Слободина, следствие сейчас устанавливает, сообщается на официальном сайте ведомства. По некоторым данным, он находится за пределами России.

По версии следствия, в 2007–2014 годах подозреваемые дали взятку руководству Коми в виде денег и имущества на сумму более 800 миллионов рублей за создание благоприятных условий работы в регионе.



