ФСБ задержала 5 сентября Бориса Вайнзихера и Евгения Ольховика (руководство «Ренова» и "Т Плюс") по подозрению в подкупе руководства Коми. Об этом сообщил журналистам источник, близкий к следствию.

«Аргументы недели» ранее писали про обыск в офисе компании «Ренова». В самой компании подчеркивали, что обыски к холдингу не имеют никакого отношения и касаются только их дочерней компании "Т Плюс". Пока официальнного подтверждения задержания руководства "Реновы" нет.

Уголовное дело заведено в отношении бывших и действующих руководителей компании "Комплексные энергетические системы" (правопреемник этой компании - "Т Плюс"). По данным следствия, в 2007-2014 годы фигуранты по этому делу передали должностным лицам Коми (по этому делу арестован экс-глава Коми Вячеслав Гайзер) в качестве взятки деньги в размере более чем 800 миллионов рублей.