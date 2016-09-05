В корпорацию Виктора Вексельберга нагрянула с обыском ФСБ

Входная дверь группы компаний «Ренова» (владелец – Виктор Вексельберг) на Малой Ордынке в Москве 5 сентября заблокирована: там проводят обыск сотрудники ФСБ. Внутрь здания пропускают только сотрудников офиса.

Журналистам пока не разъяснили, по какому поводу проводятся оперативно-следственные мероприятия. Известно, что обыскивают офис компании "Т Плюс" - она входит в концерн "Ренова".

Представитель Следственного комитета Владимир Маркин сообщил СМИ, что следственные действия связаны с расследованием дела о коррупции высших чиновников Республике Коми: фигуранты по этому делу входят , в число руководителей компании "Комплексные энергетические системы" - эта компания после реорганизации принадлежит "Т Плюс".

Руководители "Т Плюс", по версии следствия, передали чиновникам более 800 миллионов рублей за создание "комфортных условий коммерческой деятельности в Коми".