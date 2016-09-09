Замначальника антикоррупционного главка задержали в связи со злоупотреблением полномочиями

Сотрудники ФСБ задержали в Москве Дмитрия Захарченко, занимающего пост заместителя начальника управления “Т” антикоррупционного главка МВД.

Как сообщает РИА Новости, во время задержания в автомобиле чиновника была найдена крупная денежная сумма. Известно также, что обыск был произведен в квартире чиновника и его рабочем кабинете. Следствие направило в суд ходатайство об аресте Захарченко, которое будет рассмотрено завтра в полдень.

В данный момент пока неизвестно, какое именно преступление вменяется в вину полицейскому чиновнику. Сообщается только, что возбужденное против него дело связано со злоупотреблением служебными полномочиями.

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