Путин анонсировал ответ России на размещение ракет США в Европе

Россия не намерена размещать свои ракеты средней и меньшей дальности в Европе, однако немедленно реализует ответные меры на подобные действия США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе послания Федеральному собранию глава государства отметил, что в случае размещения американского оружия на территории европейских стран Россия будет вынуждена нацелить ракеты на США.

"Это резко обострит ситуацию в сфере международной безопасности, создаст для России серьезные угрозы, ведь у некоторых классов этих ракет подлетное время до Москвы может составить до 10-12 минут", - пояснил Путин.

По словам президента, России придется создать и развернуть вооружение, используемое не только против локаций прямой угрозы, но и в том числе против территорий, где будут находиться центры принятия решений.