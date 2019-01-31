Путин был информирован о готовящемся задержании Арашукова, сообщили в Кремле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин был проинформмрован о готовящемся задержании сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. СКР опубликовал видео задержания Арашукова, появились видео обыска у сенатора

По словам пресс-секретаря президента России, глава государства был в курсе этого мероприятия до того, как оно произошло.

Песков отметил, что на данный момент сказать можно только то, что "будет вестись следствие, за которым последует суд", и Арашукову предъявили «достаточно тяжкие обвинения.

32-летний Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации в среду, 30 января, по подозрению в тяжких преступлениях. На сайте "АН" сообщалось, как был задежан сенатор.

Арашукову предъявлено обвинение, он арестован на два месяца.