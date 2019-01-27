Песков назвал основную задачу переговоров с Японией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" заявил о том, что поддержка антироссийских санкций со стороны Японии мешает заключению мирного договора.

Между тем, именно подписание мирного договора, по его словам, является основной задачей, стоящей перед Российской Федерацией и Японией в ходе текущих дипломатических переговоров и встреч.

"У нас основная задача не что-то отдать или что-то получить, а подписать мирный договор", - заявил Песков в эфире, отметив, что Токио по-прежнему поддерживает ограничительные меры против Москвы.