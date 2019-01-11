Президент Грузии: поздравлять Украину с автокефалией - безответственно

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что хотела бы поздравить граждан Украины с автокефалией, однако, по ее мнению, это стало бы с ее стороны весьма безответственным шагом.

Зурабишвили заявила, что не поздравила украинский народ с предоставлением автокефалии Православной Церкви Украины (ПЦУ) в связи с тем, что пока свою позицию не озвучила Грузинская православная церковь.

А Грузинская церковь не спешит с признанием ПЦУ. Митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский объясняет такое поведение тем, что сперва свое отношение должны выразить церкви, стоящие в иерархии впереди.