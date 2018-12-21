Российская Федерация может признать независимость народных республик Донбасса, если Петр Порошенко изберется на второй срок. Соответствующее заявление некоторое время назад сделал Михаил Погребинский, киевский политический эксперт.

Как отметил аналитик, рейтинг действующего украинского президента свидетельствует о том, что у него нет шансов выиграть грядущие выборы главы государства. Если Порошенко все-таки одержит победу, это будет означать, что результаты голосования сфальсифицированы. В таком случае Россия, скорее всего, откажется признавать итоги выборов, полагает Погребинский. Также он назвал возможным признание Москвой ДНР и ЛНР, пишет сайт «ПолитНавигатор».

Ранее на текущей неделе появилась информация о том, что над охваченным боевыми действиями Донбассом нависла угроза технокатастрофы.