Порошенко научил страны Запада, что им нужно делать

Украинский лидер Петр Порошенко предложил странам Запада заблокировать проект "Северный поток-2", усилить присутствие НАТО в Черном море и ввести новые санкции против России после инцидента в Керченском проливе.

Также им нужно запретить судам России заходить в европейские порты и поддержать Украину в политической, экономической и военной областях.

Об этом Порошенко заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Европарламент накануне подготовил проект резолюции об отношениях с Российской Федерацией. В данном документе содержится требование остановить строительство газопровода "Северный поток–2".