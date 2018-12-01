Европарламент накануне подготовил проект резолюции об отношениях с Российской Федерацией. В данном документе содержится требование остановить строительство газопровода "Северный поток – 2".

Известно, что данный проект впоследствии должен будет рассмотреть комитет по иностранным делам, передает в субботу, 1 декабря, РИА "Новости".

Автор этой инициативы, евродепутат от Латвии Сандра Калниете отметила, что Россия и Евросоюз должны остаться в ближайшем будущем ключевыми экономическими партнерами, однако следует принимать во внимание тот факт, что "Северный поток – 2" увеличивает зависимость европейских стран от российского газа. Это якобы серьезно угрожает внутреннему рынку ЕС.