Украина запретила въезд на территорию страны российским мужчинам

Госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны гражданам Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом сообщил глава украинской погранслужбы.

На минувшем совещании с президентом Петром Порошенко Петр Цигикал отметил, что на КПП вводятся усиленные меры контроля по недопуск на территорию государства мужчин 16-60 лет, являющихся гражданами РФ.

Глава Украины Петр Порошенко отметил, что запрет поможет не допустить формирования на территории Украины отрядов "частных" армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил России.