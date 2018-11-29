Когда Трамп примет решение о встрече с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита лидеров стран "Группы двадцати" (G20) в Аргентине, скорее всего, состоится.

По его словам, окончательное решение он примет на борту самолета. Заявление президент США сделал перед отлетом в Аргентину. Глава Белого дома добавил, что сейчас "очень хорошее время" для встречи с Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что власти США подтвердили встречу американского лидера Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" в Аргентине.