Вашингтон подтвердил встречу Путина и Трампа в рамках саммита G20

Днем в четверг, 29 ноября, власти США подтвердили встречу американского лидера Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" в Аргентине.

По словам пресс-секретаря главы РФ, Вашингтон заявил, что контакт Путина и Трампа "на полях" G20 состоится, передает РИА "Новости".

Так в Кремле ответили на вопрос о том, как российская сторона оценивает позицию американского руководства по встрече лидеров двух стран, а также, есть ли опасения, что Дональд Трамп в последний момент откажется от переговоров. Песков подчеркнул, что США уже подтвердили контакт.