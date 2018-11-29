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Глава МИД ФРГ прокомментировал инцидент в Керченском проливе
29 ноября 2018, 19:03 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил сегодня с призывом к конкретным шагам по деэскалации ситуации в Азовском и Черном морях после инцидента в Керченском проливе.
Разрешить данную ситуацию можно только путем диалога, считает Маас. Он также добавил, что необходимо предотвратить появление «долгосрочного конфликта» в Азовском море, сообщает РИА Новости.
Дональд Трамп твердо намерен разобраться в инциденте, который 25 ноября произошел в Керченском проливе. Об этом политик сообщил в минувшую среду в рамках беседы с журналистами.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил посредничество Анкары в урегулировании инцидента в Керченском проливе. Об этом политик заявил в телефонной беседе с главой РФ Владимиром Путиным.
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