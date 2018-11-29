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Президент США твердо намерен разобраться в инциденте в Керченском проливе
29 ноября 2018, 07:10 [ «Аргументы Недели» ]
Американский лидер Дональд Трамп твердо намерен разобраться в инциденте, который 25 ноября произошел в Керченском проливе. Об этом политик сообщил в минувшую среду в рамках беседы с журналистами.
Трамп задался вопросом, предупреждала ли Украина российскую сторону о планах прохода своих кораблей через Керченский пролив. В интервью изданию New York Post президент США отметил, что, очевидно, существуют правила, которые не следует игнорировать.
Глава Штатов также заметил, что ему категорически не нравится случившееся и добавил, что это не должно было произойти. По его мнению, в этой ситуации необходимо разобраться.
Напомним, 25 ноября три украинских судна нарушили границу РФ, совершали опасные маневры, вследствие чего были задержаны. Данный инцидент получил широкий резонанс.
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