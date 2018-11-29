Президент США твердо намерен разобраться в инциденте в Керченском проливе

Американский лидер Дональд Трамп твердо намерен разобраться в инциденте, который 25 ноября произошел в Керченском проливе. Об этом политик сообщил в минувшую среду в рамках беседы с журналистами.

Трамп задался вопросом, предупреждала ли Украина российскую сторону о планах прохода своих кораблей через Керченский пролив. В интервью изданию New York Post президент США отметил, что, очевидно, существуют правила, которые не следует игнорировать.

Глава Штатов также заметил, что ему категорически не нравится случившееся и добавил, что это не должно было произойти. По его мнению, в этой ситуации необходимо разобраться.

Напомним, 25 ноября три украинских судна нарушили границу РФ, совершали опасные маневры, вследствие чего были задержаны. Данный инцидент получил широкий резонанс.