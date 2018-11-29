Эрдоган: Турция готова стать посредником в урегулировании конфликта Украины и РФ

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил посредничество Анкары в урегулировании инцидента в Керченском проливе. Об этом политик заявил в телефонной беседе с главой РФ Владимиром Путиным.

Эрдоган отметил, что в ходе разговора они с российским коллегой обсуждали сложившуюся ситуацию и рассматривали ее с разных сторон. Глава Турции заметил, что Анкара может взять на себя роль посредника в конфликте между РФ и Украиной в акватории Черного моря, передает РИА "Новости".

По словам Эрдогана, обсуждения данного вопроса продолжатся в рамках саммита "Большой двадцатки", который состоится в Аргентине.