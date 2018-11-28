В Кремле назвали точную дату встречи Путина и Трампа на G20

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил журналистам точную дату встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Буэнос-Айресе в ходе проведения саммита G20.

По его словам, российский и американский лидеры встретятся на полях саммита Большой двадцатки 1 декабря текущего года: "Этот день начнется утренним завтраком с Меркель, затем из двусторонних встреч - беседа с Трампом".

Он отметил, что встреча в Аргентине одинаково важна для обоих президентов, передает ТАСС. Он подчеркнул, что характер беседы, ее продолжительность и темы для обсуждения полностью зависят от лидеров РФ и США.