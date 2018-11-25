За украинской провокацией могут стоять Соединенные Штаты

За украинской морской провокацией могут стоять Соединенные штаты Америки. Об этом корреспонденту АН рассказал военный эксперт. Напомним, в воскресенье утром корабли военно-морских сил Украины вторглись в территориальные воды Российской Федерации. Им на перехват бросились пограничные суда. Они начали выдавливать нарушителей за пределы РФ.

В настоящее время на помощь украинским кораблям идет подкрепление. В ответ Россия подняла в воздух боевую авиацию. Европейские СМИ о происходящем в море своей аудитории уже рассказали. Американские телеканалы пока молчат, хотя с точки зрения журналистики это является непрофессионализмом.

Ситуация очень похожа на повторение событий в Южной Осетии. Тогда Грузия напала на Южную Осетию. Западные СМИ молчали до тех пор, пока Россия не ввела войска для защиты мирного населения. Новость была подана в контексте российской агрессии.

Позднее стало известно, что за грузинскими войсками стояли американские военные, которые разработали план блицкрига. Он предполагал быстрый захват Южной Осетии, потом Абхазии.

Нынешнее молчание американских СМИ, по мнению эксперта, может говорить о том, что инфоповод не пускают до первой жесткой реакции России. Если в море произойдет реальный бой, CNN заявит о российской агрессии. И это будет уже чистое повторение юго-осетинского сценария.

Впрочем, если вспоминать события десятилетней давностью полностью, то тогда Грузия проиграла. Южная Осетия и Абхазия получили реальную независимость. Россия признала эти два государства.

Соединенные Штаты грозились поддержать Грузию и пытались давить на Россию. Североатлантический альянс даже направил свои корабли в зону эскалации конфликта. Однако их не пропустил через Босфор член НАТО - Турция.

В Черное море можно попасть только через турецкий пролив Босфор. Официальная Анкара тогда заявила, что не пропустит корабли альянса из-за нарушения баланса сил. Спустя несколько дней проход все-таки был разрешен.

Корабли альянса прибыли к самому шапочному разбору, когда ситуация разрешилась. Всем стало понятно, что эти переговоры и запрет прохода через Босфор было простым затягиванием времени. Реально вмешиваться в конфликт НАТО не собиралось.