Видео: Истребители вылетели к Крымскому мосту

Российские военные подняли в воздух истребители в районе, где ожидают украинские суда ВМС. В настоящий момент военные самолеты России курсируют над акваторией Керчинского пролива. Опубликовано видео происходящего рядом с Крымским мостом

В скором времени Крымского пролива достигнут три украинских корабля, незаконно вторгшихся на территорию Российской Федерации в Черном море. Из порта Бердянск движутся еще два украинских бронированных артиллерийских судна класса Гюрза, сообщает ФСБ России.