К трем украинским кораблям в Черном море отправлено подкрепление

Из порта Бердянск движутся еще два украинских бронированных артиллерийских судна класса Гюрза, сообщает ФСБ России. Ранее 3 украинских корабля нарушили государственную границу России. ФСБ советует Киеву подумать о последствиях провокаций в Черном море

В настоящее время суда Военно-морских сил (ВМС) Незалежной на предельной скорости следуют в направлении Керченского пролива.

Ранее Министерство иностранных дел Украины (МИД) распространило заявление в связи с инцидентом трех кораблей ВМС Украины.