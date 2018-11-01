В Киеве начались переговоры Меркель и Порошенко
1 ноября 2018, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]
Петр Порошенко и Ангела Меркель начали проводить переговоры в Мариинском дворце в Киеве. Визит Меркель продлится один день. Она планирует встретиться также с Владимиром Гройсманом, депутатами Рады и студентами.
Основными темами встреч канцлера Германии с руководством Украины будут двусторонние отношения и урегулирование в Донбассе, сообщает РИА Новости. По итогам встречи запланирована совместная пресс-конференция.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес