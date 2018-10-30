В Госдуме оценили план Тимошенко потребовать от РФ компенсацию за Крым и Донбасс

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников прокомментировал заявление главы партии "Батькивщина" о планах потребовать от России финансовой компенсации за Донбасс и Крым. Тимошенко намерена добиться от РФ миллиардов компенсации за Крым и Донбасс

По мнению депутата, обещание украинского политика наладить отношения Украины и Российской Федерации было бы значительно эффективнее, нежели заявление, сделанное ею накануне.

"Если бы Тимошенко пообещала наладить с Россией взаимоотношения, наверное, это имело бы даже больший результат, чем вот эта глупость", - цитирует Калашникова РИА Новости.

Напомним, ранее экс-глава правительства Украины пообещала "заставить Кремль заплатить за агрессию против Украины", потребовав компенсацию в размере 100 млрд евро.