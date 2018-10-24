ФСБ сочла спутниковый интернет угрозой нацбезопасности РФ

Федеральная служба безопасности присоединилась к возражениям Роскомнадзора касаемо реализации проекта, получившего название OneWeb, авторы которого намерены обеспечить глобальный доступ в Интернет.

В ведомстве опасаются, что американский проект спутниковой связи, рассчитанный на всю планету, может быть использован в разведывательных целях. Об этом заявил представитель спецслужбы Владимир Садовников.

По его словам, гарантии относительно безопасности системы для интересов личности и общества носят скорее "декларативный характер", и российская сторона не имеет возможности убедиться в их достоверности.

Кроме того, в случае реализации проекта, OneWeb станет монополистом в предоставлении доступа в сеть Интернет во всех регионах РФ, что сделает нерентабельной деятельность российских операторов связи.