ФСБ сочла спутниковый интернет угрозой нацбезопасности РФ
24 октября 2018, 20:32 [ «Аргументы Недели» ]
Федеральная служба безопасности присоединилась к возражениям Роскомнадзора касаемо реализации проекта, получившего название OneWeb, авторы которого намерены обеспечить глобальный доступ в Интернет.
В ведомстве опасаются, что американский проект спутниковой связи, рассчитанный на всю планету, может быть использован в разведывательных целях. Об этом заявил представитель спецслужбы Владимир Садовников.
По его словам, гарантии относительно безопасности системы для интересов личности и общества носят скорее "декларативный характер", и российская сторона не имеет возможности убедиться в их достоверности.
Кроме того, в случае реализации проекта, OneWeb станет монополистом в предоставлении доступа в сеть Интернет во всех регионах РФ, что сделает нерентабельной деятельность российских операторов связи.
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