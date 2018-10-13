Альянс должен обратить внимание на усиление присутствия РФ в Атлантике, заявил командующий силами НАТО в Европе Кёртис Скапаротти. Демонстрацией потенциала блока станет присутствие на учениях НАТО авианосца США Harry Truman.

"Мы готовы, и мы защитим Атлантику", - сказал Скапаротти. Авианосец участвовал в сирийских военных операциях в Сирии. Сейчас он находится в Норвегии.

Учебные маневры пройдут с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии. В них примут участие примерно 50 тысяч военнослужащих из 30 стран.

В ВМС США начал действовать 2-й флот для сдерживания России в северной части Атлантического океана. Об этом в августе заявил адмирал Джон Ричардсон на торжественной церемонии в Норфолке (Виргиния).