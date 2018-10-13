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В НАТО хотят показать России готовность "защитить Атлантику"

13 октября 2018, 20:25 [ «Аргументы Недели» ]

В НАТО хотят показать России готовность "защитить Атлантику"
pixabay.com

Альянс должен обратить внимание на усиление присутствия РФ в Атлантике, заявил командующий силами НАТО в Европе Кёртис Скапаротти. Демонстрацией потенциала блока станет присутствие на учениях НАТО авианосца США Harry Truman.

"Мы готовы, и мы защитим Атлантику", - сказал Скапаротти. Авианосец участвовал в сирийских военных операциях в Сирии. Сейчас он находится в Норвегии.

Учебные маневры пройдут с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии. В них примут участие примерно 50 тысяч военнослужащих из 30 стран.

В ВМС США начал действовать 2-й флот для сдерживания России в северной части Атлантического океана. Об этом в августе  заявил адмирал Джон Ричардсон на торжественной церемонии в Норфолке (Виргиния).

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В НАТО хотят показать России готовность "защитить Атлантику"

В НАТО хотят показать России готовность "защитить Атлантику"

Альянс должен обратить внимание на усиление присутствия РФ в Атлантике, заявил командующий силами НАТО в Европе Кёртис Скапаротти. Демонстрацией потенциала блока станет присутствие на учениях НАТО авианосца США Harry Truman.

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В США самолет "приземлился" на автомобиль‍

В американском городе Мидленд, штат Техас, легкомоторный частный самолет Cirrus SR22 упал на припаркованный на стоянке возле торгового центра автомобиль, сообщили в местном полицейском управлении.

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Юристы предположили, какая участь ждет Кокорина и Мамаева в СИЗО

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Бывший мэр Петрозаводска скончался, будучи в командировке

Бывший мэр Петрозаводска скончался, будучи в командировке

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Нурмагомедов ответил на предложение рэпера 50 Cent

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Порошенко призвал как можно быстрее изменить конституцию Украины

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Сегодня легендарному российскому режиссеру Марку Захарову исполняется 85 лет. В этот день нельзя не вспомнить о супруге деятеля культуры Нине Лапшиновой, смерть которой он до сих пор не может пережить.

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Рэпер 50 Cent пообещал Нурмагомедову $2 млн за переход в Bellator

Рэпер 50 Cent пообещал Нурмагомедову $2 млн за переход в Bellator

Известный рэпер 50 Cent, недавно ставший послом Bellator, считает несправедливым, что Нурмагомедову удерживают гонорар за бой против Макгрегора. И пообещал бойцу бонус за переход в Bellator.

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В Уфе экстренно сел самолет с неисправным шасси

В Уфе экстренно сел самолет с неисправным шасси

В Уфе самолет авиакомпании "Северный ветер" совершил экстренную посадку из-за неисправности в системе шасси. Соответствующую информацию днем в субботу, 13 октября, предоставили в МЧС Башкирии.

//Непознанное

Во время миссии Apollo 17 астронавты запечатлели НЛО, сыгравший в прятки

Во время миссии Apollo 17 астронавты запечатлели НЛО, сыгравший в прятки

В 1972 году в ходе миссии Apollo 17 астронавты, наблюдая за естественным спутником Земли, стали свидетелями появления НЛО. Информация об этом держалась в секрете более 40 лет.

//В мире

СМИ: при авиаударе по Сирии коалиция применила белый фосфор

СМИ: при авиаударе по Сирии коалиция применила белый фосфор

Источники в субботу, 13 октября, сообщили, что международная коалиция во главе с США применила в ходе авиаудара по городу Хаджин в Сирии запрещенный международными резолюциями белый фосфор.

//Происшествия

Минувшей ночью в Москве подожгли храм и воскресную школу

Минувшей ночью в Москве подожгли храм и воскресную школу

В ночь на субботу неизвестный злоумышленник поджег в Ухтомке временный деревянный храм в честь иконы Божией матери "Умягчение злых сердец", а также воскресную школу, которая расположена неподалеку.

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Друг Джигарханяна сообщил, что артист попал в больницу

Друг Джигарханяна сообщил, что артист попал в больницу

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//Происшествия

В Черном море затонул теплоход, экипаж удалось спасти

В Черном море затонул теплоход, экипаж удалось спасти

Теплоход под флагом Панамы в субботу, 13 октября, затонул в акватории Черного моря. Согласно последней информации, предоставленной пресс-службой Росморречфлота, судно перевозило металлолом.

//Шоу-бизнес

Таким женщинам, как Бузова сложно найти любовь, уверен Тимур Батрудинов

Таким женщинам, как Бузова сложно найти любовь, уверен Тимур Батрудинов

Резидент Comedy Club Тимур Батрудинов рассказал, что несмотря на популярное шоу «Замуж за Бузову», Ольге будет очень непросто найти свою любовь и встретить достойного мужчину.

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Сын Николая Караченцова признался, что из-за болезни его отцу тяжело дышать

Сын Николая Караченцова признался, что из-за болезни его отцу тяжело дышать

Сын 73-летнего актера Николая Караченцова сообщил, что его папе сейчас тяжело дышать, однако он "держится молодцом". Ранее стало известно, что у артиста диагностировали двустороннее воспаление легких.

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В Совфеде порекомендовали украинскому министру испытать войну на себе

В Совфеде порекомендовали украинскому министру испытать войну на себе

В Совете Федерации порекомендовали министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну испытать на себе, что такое война. Соответствующее предложение выдвинул в субботу сенатор Франц Клинцевич.

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Абхазия хочет "узаконить отношения" с российским рублем

Абхазия хочет "узаконить отношения" с российским рублем

Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба считает необходимым заключение соглашения с Российской Федерацией об использовании рубля в качестве платежного средства на всей территории республики.

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Жители Украины против военного наступления на Донбасс

Жители Украины против военного наступления на Донбасс

Почти три четверти украинцев не поддерживают активные боевые действия Вооруженными силами Украины. Об этом рассказали украинские СМИ. Больше половины украинцев считают, что нужны уступки в переговорах для прекращения войны на Донбассе. Одна треть граждан на уступки не согласны.

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Легендарный режиссер Марк Захаров празднует юбилей

Легендарный режиссер Марк Захаров празднует юбилей

В субботу, 13 октября, легендарный режиссер, худрук театра "Ленком" Марк Захаров празднует юбилей. С праздником деятеля культуры поздравил сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин.

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Тело мужчины с двумя огнестрельными ранениями обнаружено на юго-западе Москвы

Тело мужчины с двумя огнестрельными ранениями обнаружено на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы обнаружили тело мужчины с двумя огнестрельными ранениями. Соответствующие данные сегодня предоставила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

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Украинский министр предложил согражданам «завоевать Москву»

Украинский министр предложил согражданам «завоевать Москву»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью одному из местных телеканалов, отвечая на вопрос о транспортном сообщении, предложил украинцам вооружиться и "возвратить Кубань и Москву".

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Пропавшего румынского альпиниста ищут на Эльбрусе

Пропавшего румынского альпиниста ищут на Эльбрусе

На Эльбрусе в минувший четверг, 11 октября, пропал альпинист из Румынии. Согласно последней информации ГУМЧС по Кабардино-Балкарии, спортсмена в настоящий момент при помощи вертолета ищут спасатели.

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Власти Индии запретили сотрудникам полиции широко улыбаться туристам

Власти Индии запретили сотрудникам полиции широко улыбаться туристам

Власти Индии запретили сотрудникам полиции в местных аэропортах широко улыбаться туристам. Соответствующее распоряжение ранее отдали руководители Центральных сил промышленной безопасности страны.

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Лодка с тремя рыбаками бесследно исчезла на озере Байкал

Лодка с тремя рыбаками бесследно исчезла на озере Байкал

На Байкале вечером в четверг, 11 октября, пропала лодка с тремя рыбаками. В ГУМЧС по Иркутской области отметили, что поиски исчезнувших ведут специалисты на вертолете Ми-8 и спасатели на трех катерах.

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Лавров: стартовал проект по созданию российской промзоны в Египте

Лавров: стартовал проект по созданию российской промзоны в Египте

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Останки 11 младенцев найдены в закрытом похоронном бюро

Останки 11 младенцев найдены в закрытом похоронном бюро

Представители правоохранительных органов стали очевидцами жуткой картины, посетив ранее закрытое по требованию властей похоронное бюро. В старом здании были найдены останки одиннадцати младенцев.

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Мелания Трамп объяснила скандальную надпись на своей куртке

Мелания Трамп объяснила скандальную надпись на своей куртке

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