ВМС США возродили Второй флот для сдерживания России в Атлантике
24 августа 2018, 18:54 [ «Аргументы Недели» ]
В ВМС США начал действовать 2-й флот для сдерживания России в северной части Атлантического океана. Об этом заявил адмирал Джон Ричардсон на торжественной церемонии в Норфолке (Виргиния).
Командующий военно-морскими операциями ВМС заверил собравшихся, что американцам следует удержать конкурентные позиции и сохранить доминирование на просторах морей.
Такое противодействие "возрождающейся России" адмирал сравнил с противопоставлением ВМС США военно-морскому флоту СССР в прошлом веке, в годы холодной войны.
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