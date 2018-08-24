ВМС США возродили Второй флот для сдерживания России в Атлантике

В ВМС США начал действовать 2-й флот для сдерживания России в северной части Атлантического океана. Об этом заявил адмирал Джон Ричардсон на торжественной церемонии в Норфолке (Виргиния).

Командующий военно-морскими операциями ВМС заверил собравшихся, что американцам следует удержать конкурентные позиции и сохранить доминирование на просторах морей.

Такое противодействие "возрождающейся России" адмирал сравнил с противопоставлением ВМС США военно-морскому флоту СССР в прошлом веке, в годы холодной войны.