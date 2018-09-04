Япония выразила Москве новый протест из-за Курил

Власти Японии по дипломатическим каналам передали России протест, связанный с проведением мероприятий в честь окончания Второй мировой войны на четырех островах Южных Курил.

Отмечается, что усиление военного присутствия РФ на северных островах расходится с японской позицией по этому вопросу. "3 сентября мы заявили протест по дипломатическим каналам через посольство Японии в Москве, указав, что это неприемлемо", - сообщил журналистам генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга, информирует РИА Новости.

Ранее власти Японии выразили России протест в связи с размещением на курильском острове Итуруп истребителей Су-35С. Протест был направлен в МИД РФ через японское посольство в Москве 3 августа.