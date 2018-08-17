Киев подготовил запрет на транспортное сообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что его ведомство разработало проект решения, в котором предлагается прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией. Министр инфраструктуры Украины объявил о подписании исторического документа

"Я уверен, что те контраргументы, которые мы предложим в ближайшее время, кабинет министров поддержит. Министерство инфраструктуры уже их наработало, у нас есть несколько сильных ответных ударов", - сказал он в эфире украинского "5 канала".

В компании "Укрзализныця" подтвердили готовность прекратить железнодорожное сообщение с Россией, несмотря на то, что, как ранее сообщали АН, по этому маршруту ходят три из пяти наиболее выгодных с финансовой точки зрения поездов.

"Я считаю, что таким путем мы обезопасим украинцев, которые все еще на свой риск ездят в Россию… Если мы воюем, то нечего туда ездить", - отметил господин Омелян, цитирует РИА Новости.

При этом министр преподносит эту инициативу как ответ на якобы российскую блокаду Азовского моря после задержания в Херсоне российского судна "Механик Погодин" и траулера "Норд".

Уточняется, однако, что, несмотря на столь категоричное решение, Украина не станет блокировать транзит российских грузов через свою территорию.