Украинские железнодорожники подсчитали прибыль и убытки от перевозок в РФ

Прибыль компании "Укрзализныця" от пассажирских перевозок на российском направлении за первое полугодие 2018 года составила 6,5 миллионов долларов. Пассажиропоток составил 358,9 тысячи человек.

Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци" (или "Укржелдороги"), почти 63 млн грн из общих 177,6 млн компания получила от курсирования поезда №6/5 Киев - Москва, на втором месте поезд №74/73 Львов - Москва с выручкой более 38 млн грн.

"С положительным финансовым результатом также курсируют поезда Днепр - Москва, Харьков - Москва, Харьков - Санкт- Петербург, Одесса - Москва, Николаев - Москва", - рассказали в железнодорожной компании.

Однако, не обошлось и без убытков. Пассажиропоток снизился на 17,1% по сравнению с показателями за аналогичный период 2017 года. А в целом, ущерб от возможного разрыва сообщения с Россией для Украины можно оценить приблизительно в 6,7 миллиона долларов.

Напомним, недавно в украинском правительстве озвучили предложение отменить поезда из Украины в Россию, а также рассмотрели возможность аналогичных мер в отношении автобусных перевозок. По мнению инициаторов, это позволит "надавить" на Москву, но при этом обойдется без последствий для Украины.