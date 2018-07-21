Украинский политолог: референдум может быть только по вопросу покаяния
21 июля 2018, 22:34 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский политолог Запорожский в эфире передачи "Время покажет" на Первом канале заявил, что референдум в Донбассе возможен лишь с одним вопросом: "Донбассцам каяться перед Украиной на коленях или стоя?"
Других вариантов, по мнению Запорожского, быть не может. Политолог также предложил единственный, как он считает, вариант прекращения кровопролития в Донбассе. С территории ДНР и ЛНР должны уйти "русские добровольцы", а местным жителям нужно будет доказать свою лояльность Киеву.
Ранее СМИ писали, что Владимир Путин на встрече с Дональдом Трампом предложил президенту США провести референдум в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках о статусе.
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