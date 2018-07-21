Украинский политолог: референдум может быть только по вопросу покаяния

Украинский политолог Запорожский в эфире передачи "Время покажет" на Первом канале заявил, что референдум в Донбассе возможен лишь с одним вопросом: "Донбассцам каяться перед Украиной на коленях или стоя?" Эксперт прокомментировал заявление Климкина о "репетиции развала" Украины

Других вариантов, по мнению Запорожского, быть не может. Политолог также предложил единственный, как он считает, вариант прекращения кровопролития в Донбассе. С территории ДНР и ЛНР должны уйти "русские добровольцы", а местным жителям нужно будет доказать свою лояльность Киеву.

Ранее СМИ писали, что Владимир Путин на встрече с Дональдом Трампом предложил президенту США провести референдум в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках о статусе.