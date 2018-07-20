СМИ: Путин предложил Трампу провести референдум о статусе ДНР и ЛНР в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин на встрече с Дональдом Трампом на саммите в Хельсинки 16 июля предложил президенту США провести референдум в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках о статусе. Путин заявил о рисках обострения ситуации на востоке Украины

О таком предложении российского лидера Трампу узнали источники агентства Bloomberg. По информации издания, Путин рассказал о предложении Трампу на встрече с послами России в четверг, 19 июля. По данным агентства, российский президент заявил, что решено пока не озвучивать инициативу о референдуме в Донбассе, чтобы Трамп мог ее обдумать, - сообщает "Коммерсантъ".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о планах работать над новым идеями, но ни какие детали и подробности не раскрыл.

В администрации Трампа пока никак не комментировали информацию о предложении Путина.

Владимир Путин принял участие в совещании послов и постоянных представителей России в международных организациях и объединениях. В своём выступлении глава государства обозначил ключевые задачи, стоящие перед российской дипломатией.Серьёзные риски обострения ситуации сохраняются на юго-востоке Украины. Такое заявление сделал Владимир Путин.