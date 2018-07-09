Украина ответила на высказывания британских СМИ о лозунге «Слава Украине»
9 июля 2018, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]
Посольство Украины в Великобритании отреагировало на появление в британских СМИ информации о том, что лозунг «Слава Украине!» является националистическим. Дипломаты сравнили фразу с патриотическими лозунгами других стран.
"«Да здравствует Франция», «Да здравствует Королева», «Пусть Польша станет Польшей». Будете ли вы называть тех, кто произносит эти фразы, националистами?" - задается вопрос в Твиттере посольства.
Ранее журналисты The Sun написали, что видео Домагоя Виды и Огнена Вукоевича возмутило Россию, отметив, что "Слава Украине" – это лозунг ВСУ и "приверженцев национализма". Independent посчитала лозунг популистским.
Защитник сборной Хорватии Домагой Вида и бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Хорватии Огнен Вукоевич после матча хорватской сборной записали видео, в котором прозвучали слова: "Слава Украине".
Международная федерация футбола (ФИФА) решила вынести предупреждение защитнику хорватской сборной Домагою Виде за "неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры".
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