Украина ответила на высказывания британских СМИ о лозунге «Слава Украине»

Посольство Украины в Великобритании отреагировало на появление в британских СМИ информации о том, что лозунг «Слава Украине!» является националистическим. Дипломаты сравнили фразу с патриотическими лозунгами других стран. Хорватский футбольный союз выступил с заявлением по поводу слов Виды

"«Да здравствует Франция», «Да здравствует Королева», «Пусть Польша станет Польшей». Будете ли вы называть тех, кто произносит эти фразы, националистами?" - задается вопрос в Твиттере посольства.

Ранее журналисты The Sun написали, что видео Домагоя Виды и Огнена Вукоевича возмутило Россию, отметив, что "Слава Украине" – это лозунг ВСУ и "приверженцев национализма". Independent посчитала лозунг популистским.

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида и бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Хорватии Огнен Вукоевич после матча хорватской сборной записали видео, в котором прозвучали слова: "Слава Украине".

Международная федерация футбола (ФИФА) решила вынести предупреждение защитнику хорватской сборной Домагою Виде за "неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры".