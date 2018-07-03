В Киеве указ российского президента Владимира Путина о присвоении 11 российским частям почетных наименований в честь белорусских, украинских и польских городов восприняли, как подготовку к вторжению.

Как сообщил RT источник в Радикальной партии Украины, он выступил с предложением вызвать силовиков в Верховную Раду, чтобы они отчитались о возможных действиях в случае начала "полномасштабного вторжения".

В Минобороны Украины назвали «плохой шуткой» решение Владимира Путина. Там просто не понимают, как к этому относиться. Если бы между Россией и Украиной были хорошие отношения, решение российского лидера восприняли бы положительно. А так в министерстве не поняли, "это знак для начала более глубоких переговоров или троллинг"?

Напомним, 6-й танковый полк российской армии теперь носит почетное наименование "гвардейский Львовский", 68-й танковый полк — "гвардейский Житомирско-Берлинский", 163-й танковый полк — "гвардейский Нежинский".