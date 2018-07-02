Путин подписал указы о присвоении военным частям имена украинских городов
2 июля 2018, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин 2 июля подписал несколько указов о присвоении почетных наименований ряду частей российской армии. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
Нескольким военным частям имена украинских городов. 6-й танковый полк российской армии теперь носит почетное наименование "гвардейский Львовский", 68-й танковый полк — "гвардейский Житомирско-Берлинский", 163-й танковый полк — "гвардейский Нежинский".
Ряду частей российской армии указом главы российского государства присвоены почетные наименования с названиями городов Белоруссии: 90-я гвардейская танковая - Витебско-Новгородская дивизия. Другие названия: Кобрина (856-й гвардейский самоходный артиллерийский Кобринский полк), Слонима (102-й мотострелковый Слонимско-Померанский полк).
Согласно Указу Владимира Путина, 400-й самоходный артиллерийский полк получил почетное наименование "Трансильванский", 144-й мотострелковая дивизия стала гвардейской Ельнинской, 150-я мотострелковая дивизия — Идрицко-Берлинской, а 933-й зенитный ракетный полк — Верхнеднепровским.
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