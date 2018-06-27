Италия выступила против автоматического продления антироссийских санкций

Глава итальянского правительства Джузеппе Конте выступает против автоматического продления санкций в отношении России. Соответствующее заявление он сделал, выступая в нижней палате парламента Италии. В Европарламенте сообщили, какие страны могут пересмотреть санкции против РФ

Джузеппе Конте убеждён в том, что в этом вопросе нужно проявлять осторожность. "Санкции - это средство, а не цель", - подчеркнул Конте, передает агентство ANSA.

В Австрии все более отчетливо звучит мнение о необходимости отмены антироссийских санкций. Бизнесмены отмечают, что введенные ограничения оказались «выстрелом в собственное колено».

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер выступил с резкой критикой продления антироссийских санкций Брюсселем, введенных после присоединения Крыма.