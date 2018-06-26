В Австрии недовольны последствиями антироссийских санкций

В Австрии все более отчетливо звучит мнение о необходимости отмены антироссийских санкций. Бизнесмены отмечают, что введенные ограничения оказались «выстрелом в собственное колено». В Германии подсчитали убытки от антироссийских санкций

Многие австрийские компании после введения экономических ограничений в отношении России были вынуждены искать обходные пути, чтобы не потерять свои позиции, налаженные десятилетиями сотрудничества. Многим это дорого обошлось.

Профессор экономики из Линца Фридрих Шнайдер доказал вред экономической войны против России цифрами. По данным ученого, за период с 2013 по 2016 годы экспорт из стран ЕС в Россию сократился на треть: до 72 миллиардов евро. При этом австрийский экспорт сократился на 10%.

Австрийские бизнесмены высказывают недовольство тем, что им приходится нести значительные финансовые издержки в условиях экономической войны. Они уверены, что после отмены санкций смогут восстановить свои позиции на российском рынке. Руководитель Института экономики Верхней Австрии Готфрид Кнайфель подтверждает: «де-факто санкции стали для предприятий выстрелом в собственное колено», передает РИА Новости.