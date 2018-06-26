В Германии подсчитали убытки от антироссийских санкций

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер выступил с резкой критикой продления антироссийских санкций Брюсселем, введенных после присоединения Крыма.

«Наша страна по сравнению с другими членами Евросоюза страдает из-за этих ограничительных мер сильнее всех. Потери нашей страны из-за санкций составляют 40% от всего ущерба, который несут государства ЕС. Ежемесячно мы теряем 618 млн евро из-за ограничительных мер», - заявил Фронмайер.

Депутат также раскритиковал решение миссии ОБСЕ, отказавшейся от посещения Крымского полуострова во время президентских выборов в России. «ОБСЕ поручено контролировать выборы, а не определять статус и принадлежность какой бы то ни было территории. Отказ от наблюдения за избирательным процессом в Крыму – пустое и бессмысленное решение», - цитирует Фронмайера «Свободная пресса».