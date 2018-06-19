Кирилла Вышинского переведут в киевское СИЗО для встречи с Москальковой
19 июня 2018, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские силовые структуры разрешили перевезти главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из херсонского СИЗО в киевский для того, чтобы его могла посетить уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Об этом рассказала украинский омбудсмен Людмила Денисова. Согласие на встречу журналиста с Москальковой получено как от представителей Службы безопасности Украины, так и от следователя, который ведёт дело Кирилла Вышинского. По словам Денисовой, украинская сторона сделала все возможное для «минимальных передвижений и максимального комфорта» Москальковой в процессе посещения заключенного.
Ранее Владимир Путин призвал Петра Порошенко незамедлительно освободить российских журналистов, арестованных на Украине. Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес