Кирилла Вышинского переведут в киевское СИЗО для встречи с Москальковой

Украинские силовые структуры разрешили перевезти главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из херсонского СИЗО в киевский для того, чтобы его могла посетить уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Глава СПЧ сомневается, что у Вышинского нашли пистолет

Об этом рассказала украинский омбудсмен Людмила Денисова. Согласие на встречу журналиста с Москальковой получено как от представителей Службы безопасности Украины, так и от следователя, который ведёт дело Кирилла Вышинского. По словам Денисовой, украинская сторона сделала все возможное для «минимальных передвижений и максимального комфорта» Москальковой в процессе посещения заключенного.

Ранее Владимир Путин призвал Петра Порошенко незамедлительно освободить российских журналистов, арестованных на Украине. Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных.