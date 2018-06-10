Путин призвал Порошенко немедленно освободить арестованных в Киеве журналистов

Президент РФ Владимир Путин призвал украинского президента Петра Порошенко незамедлительно освободить российских журналистов, арестованных на Украине. В субботу, 9 июня, по инициативе Порошенко состоялся телефонный разговор с российским лидером. Путин и Порошенко поговорили по телефону

В Кремле официально сообщили, что Путин и Порошенко обсудили ситуации на юго-востоке Украины, в Донбассе, и ход реализации минского "Комплекса мер", в том числе с учётом предстоящей 11 июня в Берлине встречи глав МИД стран «нормандского формата».

Как отметили в Кремле, особое внимание уделено вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц. Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине.

Достигнута договорённость о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских – в России.

Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политических заключенных, находящихся в России и на оккупированных территориях, - сообщила его пресс-служба.